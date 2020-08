Vous êtes un développeur de jeux expérimenté ayant un penchant pour les? Si vous appréciez la bibliothèque de jeux et les studios de premier plan de PlayStation, nous voulons vous connaître !, un studio de production complet primé qui se spécialise dans l'animation, la capture de mouvement, la cinématographie, l'art et la numérisation. Il s'agit de la même équipe de classe mondiale connue pour ses contributions à des franchises bien-aimées comme The Last of Us, Uncharted, Death Stranding, God of War et bien d'autres. Depuis plus de dix ans, nous partageons nos connaissances, notre soutien et nos techniques de pointe avec les meilleurs développeurs du secteur : Naughty Dog, Kojima Productions, Guerrilla Games, Santa Monica Studios, Sucker Punch Productions, Bend Studio, Japan Studio, Insomniac Games et bien d'autres encore.Notre équipe de développement de jeux tirera parti de notre expertise existante et de nos talents de premier plan, ce qui garantira une barre de qualité visuelle élevée pour le titre.