Je veux pas faire doublon avec l'article de Shacka (ou de @leblogdeshacka, comment on doit t'appeler en fait ? Ou "Le" Shacka comme on fait dans le sud de la France ?), mais si j'ai bien comprit, si on prend les 2 consoles on devra faire le choix entre un jeu en vrais 4K sur XSX ou bien une version low sur PS5 mais avec quelques contenus exclusif ?Ubi a annoncé ce que ça sera ? Des niveaux en plus comme les trucs qu'ils donnaient avec les versions PS4 de AC ? Ou ça sera juste une connerie cosmétique ou un truc de merde pour le multi par exp ?Ou bien c'est un avant gout de la next gen ? La console de MS sera bel et bien plus puissante, mais la PS5 sera au final la plus intéressante ? Comme c'était le cas avec la XBox One X et la PS4 Pro ?