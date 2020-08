Le gros coup de com d’Epic Games, éditeur de Fortnite. Il reprend la célèbre pub « 1984 » d’Apple, pour la retourner contre la marque. Le hashtag #FreeFortnite est lancé pour pousser Apple à supprimer sa commission de 30% sur l’App Store. [MAJ] Epic Game porte plainte contre Apple : https://twitter.com/FortniteGame/status/1293994211621167105 Le saviez-vous que ce court-métrage « Nineteen Eighty-Fortnite » est une référence à une ancienne pub Apple diffusée lors du Super Bowl de 1984 et réalisé par le grand Ridley Scott (Blade Runner). Cette pub est elle-même inspirée du livre de George Orwell « 1984 ».

posted the 08/13/2020 at 08:34 PM by xserial