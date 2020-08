Selon une offre d'embauche, Nintendo recrute pour un jeu 2D et 3D pas encore annoncée. Le concepteur de niveaux pour le jeu d'action 2D sera basé à Kyoto tandis que le jeu d'action 3D sera basé à Tokyo.



Aucune idée cependant sur ce qu'il se cache derrière ses deux projets. Mais j'ai ma petite idée pour le jeu 2D. Je me souviens de Sabi qui disait qu'un "jeu avec des pneus" remplacer Zelda BOTW 2 qui ne serait pas prévu pour sortir cette année. Et que selon lui, jeu avec des pneus "ne veut pas forcément dire jeu de course ! " Je pense à un nouveau DK pas vous ?