bonjour à tous



Lors d un précédent article je vous demandez conseil pour choisir un téléviseur (j hésitais entre le dernier Qled de Samsung et un bon Oled)

Vos avis allaient clairement dans la direction du Oled.

Je vois par votre ici et la qu'il peut y avoir des soucis de marquage avec le Oled. Certains d entre vous aurez t ils eu ce genre de mésaventure sachant qu il est plus que fréquent dans un jeu que certains élément (barre de vie, etc...) restent au même endroit de l ecran pendant tout le jeu.



Je suis bien tenté par le Panasonic GZ2000



Merci