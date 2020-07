Si il faut bien évidemment prendre tout ceci avec des pincettes, Pour autant, Capcom organise en interne des tests avec les membres du programme Ambassador, et Biohazard Declassified revient à la charge cette semaine avec de possibles informations concernant Resident Evil Village, qui lui viendraient d'un joueur ayant pu participer à un test chez Capcom. Évidemment, les pincettes sont de rigueur, mais il y a de quoi titiller la curiosité des fans de la franchise de survival-horror. Mais bien sûr, si vous voulez vous prémunir des spoils, évitez de lire ce qui suit...



En vrac, ça donne :



- Les ennemis dans Resident Evil Village sont ainsi décrits comme des créatures très pales, avec une peau pourrie et des tatouages corporel



- Certains seraient équipés d'armures destructibles, avec des dagues, épées, haches et lances, parlant un language déformé (rappelant un peu les Ganados de RE4 )



- Quelques ennemis n'auraient pas d'armes, mais pourraient attraper le joueur et le mordre, il faudrait alors marteler un bouton pour éviter de prendre trop de dégâts, à la manière de Resident Evil 3.



- D'autres créatures pourraient quant à elles projeter le joueur au sol, et les ennemis à l'épée pourraient même décapiter Ethan avec une attaque spéciale, de quoi rappeler le traumatisme de la tronçonneuse dans Resident Evil 4.



- La session de test se déroulait visiblement dans un château, avec pas mal de pièces plutôt bien éclairées, mais d'autres beaucoup moins



- L'objectif serait de trouver une clé pour ouvrir une grosse porte, ce qui ne devrait pas trop dépayser les fans, habitués à faire des allers-retours pour trouver des objets afin d'avancer



- La sorcière se nommerait Olga (la relève de Marguerite ? ) Et serait une de vos Némésis du jeu.



- Olga serait un genre de monstre répugnant mi sorcière mi araignée qui aurait la possibilité de vous lancer des insectes, vous empoisonnez etc...



- [g] Le joueur aurait ici accès à plusieurs armes, dont un pistolet, un fusil à pompe et un couteau incassable, encore une fois comme dans Resident Evil 3, mais il y aurait également la possibilité de trouver des armes de mêlée plus puissantes, se détruisant après quelques utilisations, comme une hache



- . L'inventaire ne serait cependant déjà plus le même que celui montré lors du Special Developer Message en juin dernier, avec une interface légèrement remaniée, mais toujours mélangeant le concept de l'inventaire de Resident Evil 4 et le design de Resident Evil 7: Biohazard, repris dans les récents remakes d'ailleurs



- Par ailleurs, les ennemis ne lâcheraient pas d'objets à leurs morts, il faudrait trouver des ressources dans les caisses et les vases, d'où le couteau incassable sans doute.



- Le Marchand de RE4 ferait son retour mais cette fois ci avec l'apparence d'une vieille femme visible dans la BA. Il sera toujours possible de lui acheté des objets, les revendres etc...



- Il semblerait que le studio japonais compte utiliser les retours des différents joueurs pour peaufiner Resident Evil Village jusqu'au dernier moment. Ainsi, tout ce que les joueurs ont pu découvrir prendant ces tests ne serait pas forcément tel quel dans la version finale.



Le jeu devrait redonner de ses nouvelles en août prochain, histoire de vérifier si ces "infos" étaient dans le vrai.