Street Fighter II Remastered est un projet en production depuis 2016 en tant que laboratoire pour tester diverses solutions possibles pour résoudre une partie des problèmes de ce jeu et d'autres titres sur cette plateforme.



Tout ce qui touche à l'art et à la présentation a été refait, toutes les ressources ont été utilisées intelligemment pour extraire le potentiel de la console.



Ce n'est pas non plus un port limité à l'œuvre originale, Street Fighter 2 a toujours été mis à jour dans les arcades et les ports. Une partie du travail consistait donc à réviser le jeu avec des éléments modernes présents dans la série SF elle-même pour donner un look mis à jour au jeu.



[PRINCIPALES CHANGEMENTS]

- Nouveau HUD.

- Nouveau texte / polices.

- Carte de sélection du joueur mise à jour.

- Mini-portraits de joueurs mis à jour avec plus d'ombres et de détails.

- Le portrait de Blanka Mini a été changé en version arcade.

- Tous les portraits réguliers ont été mis à jour avec plus de couleurs et de détails.

- Balrog Les références à Mike Tyson ont été restaurées, y compris de nouvelles couleurs basées sur cette ère du combattant.

- Portrait de bison restauré comme l'arcade.

- Toutes les images d'animation ont été révisées pour gagner plus de mouvement et restaurer les détails omis.

- Tous les personnages ont acquis une nouvelle couleur alternative dans la version turbo.

- Chun Li a remporté une nouvelle animation Kikoken et des sprites.

- Guile Sonic Boom a été mis à jour et est plus proche de la version SSF.

- Tous les scénarios ont été refaits avec un nouvel art, plus d'objets, d'animation et plus de couleurs simultanées à l'écran.

- Toutes les fins ont été révisées et sont beaucoup plus proches de l'arcade.



[MODIFICATIONS DU GAMEPLAY]

- Correction de bogue pour le Light Psycho Crusher du turbo M. Bison (rend le Light Psycho Crusher puce deux fois sur le bloc)

- Correction du temps de charge incorrect (trop élevé) attribué à Sonic Boom de Turbo Guile

- Correction de la valeur de dégâts incorrecte (trop élevée) attribuée à Yoga Noogie Grab de Dhalsim



[OTHER CHANGES]

- Suppression de la censure de la console

Le patch :Street Fighter II' est fait parcelui qui s'est amusé à faire une recoloration sur des jeux Mega Drive.