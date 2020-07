A propos du mystérieux ciel étoilé que l'on voit juste après que Sephi est parlé des 7s à Cloud.-En ce qui concerne la production de FFVII Remake, y avait-il quelque chose de particulier pour vous ?Kitase : Dans la dernière partie de l'histoire, il y a une scène où Cloud et Sephiroth s'affrontent. Je voulais que le décor de ce segment montre un ciel étoilé qui représente les thèmes généraux de FFVII, et l'équipe de conception artistique a pu donner vie à cette image.Les themes généraux de FFVII...Vous avez une idée ?

Who likes this ?

posted the 07/23/2020 at 08:38 AM by jenicris