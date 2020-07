Les ventes numérique :



The Last Of Us Part II => 2.8 millions en 12j

God Of War => 2.1 millions en 11j

Final fantasy VII Remake => 2.2 millions en 21j

Marvel's Spiderman => 2.17 millions en 24j

Resident Evil 2 => 900k en 7j

Resident Evil 3 => 1 million en 27j





Comment qualifiez vous les ventes de The Last Of Us Part II ?