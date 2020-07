Alors oui, c'est mieux de jouer en japonais avec des sous-titres en français, je suis bien d'accord. Cependant, la VF est très bonne dans l'ensemble. Et c'est toujours une bonne idée de mettre les comédiens du doublage en avant. Ils étaient si peu connus il y a quelques années, mais maintenant cela tend à changer.

posted the 07/18/2020 at 07:51 PM by wilhelm