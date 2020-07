sur resetera a une question qu'on lui pose concernant si il sait si on verra fable 4 avec juste un trailer ou du gameplay il dit YES (oui on en est la ,mais en meme temps il lache pas plus le salopio ^^)



(et precedement quand un gars affirmait qu'on ne verrai sans doute pas fable 4 a l'event il a lacher un gif "t'es sur de ca ?" ouep je sais ca fait tiepe mas on grapille la moindre miette )



entre le preshow pour lacher les truc moindre juste avant ,la confirmation de fable 4 par shinobi et l'assurance de pas voir flight sim vu que date sortie et launch trailer deja sortie ,j'ai retirer mon pied du frein au niveau des attentes et je m'attend a un excellent show qui ravira la plupart des joueurs (sauf les aigris)