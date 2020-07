Bon je teste le Xcloud début Mai, et j'aimerai parler des améliorations plus que visibles pour le Xcloud.

Notamment sur Forza Horizon 4, le jeu auquel j'ai le plus joué sur Xcloud.

J'y joue sur ma TV via un cable relié à mon smartphone. Parfait pour les défauts en tout genre de l'image.



Bon déjà la qualité globale a grandement augmenté à tous les niveaux, voici une petite liste de ce qui me vient directement en tête:



- Le Xcloud reste en 720p (ça va s'améliorer), mais y a plus ces bouillis de pixel que l'on avait en Mai, du à la baisse de la qualité du flux. Beaucoup moins de chute de réseau, c'est flagrant dans les endroits ou il y a beaucoup de choses à l'écran. Les couleurs sont moins terne également.



- L'image est bien plus nette, moins baveuse et moins flou.



- Le son des musiques déconnait beaucoup sur FH4, c'est bien moins le cas aujourd'hui.



- Globalement c'est hyper fluide, les chutes de framerate sont très rare.



- Je n'ai plus de déco (ce qui faisait que j'avais de la latence avec la manette avant la déco).



- Aucune latence/imput lag en jouant, c'est hyper réactif.



- Quand je lançais FH4 par moment en Mai, j'avais un écran noir au démarrage et juste le son.

L'image apparaissait quelques secondes après, ça n'est plus le cas aujourd'hui.



- Plus aucun décalage son/image.



- Pas d’amélioration notable pour lancer le jeu, mais ça jamais été très long de toute façon.



Et j'ai pourtant j'ai la même co qu'en Mai.



Bref ça s'améliore à vitesse grand V. J'imagine pas l'année prochaine, notamment avec les XSX qui remplaceront les One S dans les data-center.



Et quand on a la fibre ça doit être encore beaucoup mieux.