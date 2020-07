Divers

Je squattais l'article de blog de @suzukube, mais autant poser la question dans un article de blog perso.Je lis de plus en plus de BD/Comics/Mangas sur ma tablette (une Sony Xperia Z3 Tablet Compact de 8 pouces) et je voudrais me prendre un truc plus gros. Pour le moment c'est quoi la diagonale maxi en tablette ? Les ipad 12.9 pouces ? Il y a pas d'équivalent en tablette Android ? C'est quoi le maxi trouvable en Android ? (J'ai vu que Samsung allait sortir une tablette/écran de 17.3, je veux pas non plus un engin comme ça, mais par exemple une tablette format A4 / 14 pouces)Même si c'est pas un truc aussi puissant vu que c'est surtout pour lire des bd (et foutre mycanal & netflix), mais je voudrais un écran de qualité, mais ça serait pas pour jouer aux jeux.Par contre des tablettes aussi grosses c'est pas lourd à force à tenir (pour lire une BD) ?