Il semblerait que Guillemot réagisse en temps réel aux parutions de Libé...C'est plutôt eux qui devraient assurer la RH du studio, dirait-on.



Bref, suite à ce nouvel article paru hier, toutes les personnes nouvellement mises en cause ont été dégagées dans la journée...



On apprend donc que :

-Serge Hascoët , le numéro 2 d'Ubisoft, et décrit comme un véritable monstre, démissionne.

-Idem pour Yanis Mallat, le Grand patron des studios Canadiens.

-Cécile Cornet la DRH groupe, dégage également.



https://www.gamekult.com/actualite/harcelement-chez-ubisoft-l-editeur-annonce-departs-et-mise-en-retrait-pour-trois-de-ses-plus-hauts-cadres-3050829465.html