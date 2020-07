lors d'une interview et après avoir put voir en détail et juger la conf xbox du 23 juillet phil spencer déclare"My role is different now. I get to sit back and watch more as a consumer. One of the things that really strikes me is the creative diversity in the portfolio. I am a fan of Xbox, obviously, but I don't mind going to 'are we the shooter box?' is it 'Gears, Halo, Forza, Gears, Halo, Forza'? I know all the memes about us. And I look at what the teams have built already this year, the things that we're going to show, and the things that are coming out later this year, and it is high quality, very different, and takes some creative risks."il faut le dire avant tout les rachat les first party MS c'etait pas la joie et le seul horizon etait halo/gears/forza ,depuis 2018 MS s' évertue donc a changer cela ,mais comme des jeux ca se chie pas du jour au lendemain il a fallut être encore patient (du moins pour les annonces parceque vous savez ben que pour tater du hellblade 2 fable ect.. il faudra encore etre un peu patient ),en ce qui concerne halo gears forza j'ai l'impression que halo va revenir fort les trailer laisse envisager une campagne bien plus engageante ,gears 5 m'a seduit la ou gears 4 m'a déçu ,un jeu vraiment qualitatif ,et forza motorsport a pris un an supplémentaire je pense pas que ca soit pour rien.(je sais que MS a eu plus que halo gears forza sur cette gen ,mais je parle de AAA first party)sinon pour le reste on apprend que halo infinite ouvrira le show par l'intermediaire de shinobi ce qui laisse présager que MS ne s'est pas reposé sur halo pour porter le show puisque l'on sait que bien souvent pour finir on met Le jeu de la conf qui nous laissera rêveur et sans voix.