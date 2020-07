Je viens de finir après 35-40 heures de jeux, et je peux dire une chose, je ne comprend pas 80% des critiques que j'ai pu lire.

Y a pas à dire , comme pour the Witcher 3 et les rpg à monde ouvert, il y aura un avant et un après TLOU 2.

Alors que The Witcher avait défini un nouveau standard dans la création d'un monde et de ses quêtes, TLOU 2 va redéfinir l'ambiance, la narration et l'écriture des jeux plus scripté.

Une écriture des personnages au poil : on comprend parfaitement la haine d'Ellie qui se mue progressivement en obsession. Ellie devient une incarnation de la vengeance, prête à abandonner ses amies et ses valeurs tandis qu'elle se consume à petit feu.

Et en miroir on retrouve Abby, personnage que j'ai détestais, haïs, puis compris et même apprécié ( même si comme Ellie, je ne pourrais pas la pardonner).

Abby qui après avoir enfin obtenu cette vengeance tant désiré regrette, et tente de trouver un moyen de repentance. Moyen qu'elle trouve à travers deux jeunes enfants scars, cette rencontre lui permet de comprendre qu'elle " a arrêté de chercher la lumière " depuis longtemps.

Si le premier jeux avait comme thème l'amour, celui là incarne en tout point la vengeance. Cette vengeance que l'on désire tous mais qui ne fait que nous détruire...

Je reviens aussi sur la " propagande LGBT " que je retrouve dans beaucoup de commentaire sur le net:

Je suis le premier à trouver qu'a l'ère de la bien pensance, des SJW on retrouve une véritable propagande qui ronge certains médias ( suffit de voir la saison 2 de Sabrina sur netflix par exemple ) tout en desservant leurs propres cause mais je n'ai pas du tout ( ou enfin pas vraiment) retrouvé cela dans TLOU 2.

Alors oui le jeux est assez " inclusif" ( je deteste ce terme) mais sans jamais se forcer... alors oui Ellie est lesbienne , Dina est bisexuel et Lev est peut être transgenre ( point de vue perso on ne peut pas vraiment parlé de transgenre en pré-adolescence d'un point de vue du psychysme) mais ce n'est que des caractéristiques propres à ses personnages jamais mis en opposition à la norme , sans jamais pointé du doigt le mechant patriarcat cis blanc carniste blabla comme ennemi... Ce sont simplement des personnages complexes et leurs sexualité ou leurs genre n'est pas au centre de tout ... Ils sont gay ou trans comme Abby est une fille musclée, Jesse un mec cool, et Joel un homme prêt à tout pour ceux qu'il aime... J'aimerai vraiment voir plus souvent au cinéma et en série des personnages lgbt si bien écrit... à ce niveau c'est pas du tout de la propagande, c'est juste des personnages avec des caractéristiques qui leurs sont propres et qui sont mise à disposition du récit , et pas l'inverse.

Je ne parlerai que rapidement du gameplay; que j'ai trouvé superbement viscéral, plein de possibilité avec une IA qui fait une entré dans la cour des grands; des graphismes qui sont ce qui se fait de mieux sur PS4 surtout au niveaux des animations et animations faciales.

Quelques petits bémols:

sur la bande son, très marquante dans les cinématiques mais bien plus discrète et peu remémorable dans le jeu

et sur certains personnages ( ISAAC, les séraphytes et leurs cultes...) pas assez exploités.

Voila pour moi un 19/20, et un jeu qui place définitivement Naughty dog dans les studios qui comptent