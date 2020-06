De nouveaux détails ont fuité concernant quelques mécaniques de Resident Evil 8: Village. Ces détails nous viennent de DuskGolem, celui qui a ni plus ni moins révélé avant tout le monde l'existence du jeu, donc autant dire qu'on le prend au sérieux.



En vrac, ça donne :



- L'exploration sera plus poussée que dans les opus précédent.



- Village proposera du contenu complémentaire dans lequel les joueurs pourront s'essayer à l'exploration et à une collecte de trésors comme dans Resident Evil 4 et 5.



- Bien qu'il s'agisse d'un jeu linéaire, une part d'exploration sera donc possible dans plusieurs endroits, notamment dans le village, et cette dernière s'avérera être très importante.



- Les joueurs pourront partir à la recherche de plusieurs trésors, ainsi que des éléments essentiels à leur survie comme les armes, munitions, et autres objets permettant de crafter des trousses de soins.



- Dusk Golem déclare ainsi que certaines parties du village seront disponibles à l'exploration dès le début du jeu, mais ceci sera assez difficile.



- Cependant, malgré cette grosse partie exploration, il assure qu'il y'aura toujours plusieurs séquences et de décors scénarisé



- La durée du jeu sera plus longue que les précédents titres (Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2: Remake et Resident Evil 3: Remake), mais ne le sera pas autant que Resident Evil 4 ou Resident Evil 6



Pour rappel, RE8 sortira l'année prochaine exclusivement sur next gen.