Comme vous le savez tous, Crytek a décidé de procéder à un petit lifting de rajeunissement à son bébé, Crysis, vous savez ce jeu qui mettait à mal tous les portes monnaies des gamer en 2007, à cause de ces graphismes de nouvelle génération et qui nécéssitait des configs du future pour pouvoir profiter du titre de manière convenable.. on va dire ça comme ça.Et voila que Microsoft décide de balancer quelques screenshots sur la page officiel microsoft.com, voici le résultat =>[Maj de l'article] : Ajout du trailer qui vient de leaker:23 Juillet 2020.Rappel: Trailer de gameplay prévu ce mercredi.Bon, on peut voir que ils se sont clairement pas foulés la cheville pour ce remaster.. sérieusement présenter ça en 2020, ils ont honte de rien même pour un remaster