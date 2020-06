Célèbre reporter eSport et insider, Rod “Slasher” Breslau annonce que le géant français Ubisoft prépare le lancement d’un nouveau Battle Royale à la hauteur de celui d’Apex Legends. Développé sous le nom de code Prisma Dimensions par les équipes d’Ubisoft Montréal (Tom Clancy’s Rainbow Six, Splinter Cell, Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs), ce FPS multijoueur free-to-play se déroulant dans un monde futuriste sortira sous le nom commercial de Hyper Scape dans un premier temps sur PC, puis sur les consoles de Sony et Microsoft, avec notamment du cross-play, une fonctionnalité que les joueurs veulent voir présente dès qu’un Battle Royale sort sur plusieurs plateformes.



Hyper Scape sera d’abord accessible via une bêta fermée puis une bêta ouverte dès la semaine prochaine et enfin un lancement complet pour le 12 juillet prochain, le même jour que la conférence Ubisoft Forward.Toujours selon les sources de Slasher, Hyper Scape a été développé en pensant avant tout aux streameurs dans le cadre d’un partenariat avec la plateforme Twitch afin de mettre en place “des niveaux d’intégration jamais vus auparavant”. A noter que le tchat Twitch pourrait avoir un impact direct sur le jeu avec des événements qui changent la donne. Enfin, Ubisoft a invité des centaines de streamers, joueurs professionnels et youtubeurs, ainsi que probablement la presse spécialisée, à tester ce nouveau Battle Royale afin de dévoiler les premières images de gameplay plus tard dans la semaine.

Ubisoft va céder à la mode du Battle Royale tout en s'associant avec des streameurs et Twitch.Le reveal officiel est prévu pour jeudi prochain. Un site officiel est déjà en ligne , et il faut donc s'attendre à une promo similaire à celle d'Apex Legends. Quelques streameurs ont déjà dévoilé des artworks du fameux Hyper Scape.