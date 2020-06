Bon on a tous plus ou moins essayé de jouer avec la guitare d'Elie permettant de laisser quelques temps de pose dans l'histoire, et bah des guitaristes en herbe ou pro ce sont amusés à reproduire des morceaux de musiques avec la guitare d'Elie et ça montre a quel point ND a poussé au réalisme.



Merci Internet: