En plus d'un compte officiel Twitter en japonais et en anglais, Hideo Kojima et ses équipes ont décidé d'ouvrir de nouveaux comptes sur le réseau social à l'oiseau bleu pour Kojima Productions. Les joueurs italiens, français, brésiliens-portugais, allemands, russes, arabes et espagnols peuvent désormais suivre sans problème l'actualité du studio nippon.Mais pourquoi donc ? Il est rare que les studios s'embêtent à gérer plusieurs comptes à part pour les éditeurs ou constructeurs qui veulent toucher un maximum de public. Si la sortie de la version PC de Death Stranding le 14 juillet prochain est importante pour Kojima Productions, ce n'est pas non plus une raison pour annoncer la création de plusieurs comptes pour différents pays. Bientôt l'annonce d'un nouveau projet ? Un rachat ou une collaboration ?