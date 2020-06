Bonne nouvelle, ce met qui s'annonce délicieux sera à déguster à partir de vendredi avec un menu riche en vitamines : de nouveaux contenus, de nouveaux mondes ainsi que tout un tas de mini-jeux nous attendent. Chaque monde proposera 3 niveaux bonus, un dans chaque catégorie (course contre la montre, collecter les Electoons et parcours du combattant). Bref, un total de 21 niveaux chouchoutés inlassablement par le développeur finlandais Ryemanni sur Game Maker Studio 2.

posted the 06/19/2020 at 04:39 PM by gunstarred