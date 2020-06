Sephiroth est quasiment un nouveau personnage dans ce remake. Particulièrement lorsqu'il fait face à Cloud aux confins du monde, car c'est seulement à ce moment précis que nous le voyons sous sa véritable identité et dans son vrai corps, d'où la défaite instantanée de notre protagoniste.Beaucoup de mystères subsistent encore sur ce que sont les Gardiens du destin ou les implications de cette fin aussi confuse que spectaculaire. A la vue des événements narrés et en observant la place qu'occupe le destin durant l'aventure, une question peut alors se poser avec légitimité.Et si ce Sephiroth venait du futur ?Et si son objectif était de casser ce destin que l'on a connu sur PS1, en allant plus loin que l'invocation d'un météore ?Partant de ce principe, j'ai échafaudé une théorie en essayant d'interpréter le final, et je pense avoir trouvé une piste sérieuse. Je me suis remis à la réalisation de vidéo après une pause de 3 mois pour l'occasion, je vous la partage ci-dessous.Bon visionnage. (:N'hésitez pas à partager vos propres idées, je n'ai pas la prétention d'avoir raison et je suis ouvert au débat.Merci de votre attention.