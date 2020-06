Yo mina,J'aimerais partager avec vous une petite idée qui m'est venue lors de relecture ( en bonne qualité cette fois) du Reveal de la PS5, hier.Lors de la vidéo sur Asrto's Playroom, qui s'annonce comme une suite de ce que a proposé Playroom sur PS4.Ce "petit" jeu pré-installé se voudrait comme une présentation interactive de la PS5 et de ses possibilités.Avec des phases de gameplay pour resentir au mieux la Dualsense, mais pas que...à la vue du trailer, on peut voir que certains plans en disent plus long sûr ce que Sony a bien voulu communiquer.D'où cette idée de "Teasing" dans ce trailer.Par exemple au tout début on peut voir la Dualsens au premier plan avec le petit Astro, mais surtout dans le fond on peut voir à droite le Soc de la PS5 et à gauche l'énorme ventilo de cette dernière.D'ailleurs il y aurait un stage lié à ce ventilo, vu que le plan d'après on voit Astro y rentrer dedans.Un peu comme Mario qui rentre dans un tableau dans l'épisode N64.Puis on peut voir ce petit sympatique robot jouer avec une manette PS1C'est carrement l'image de la vignette de cette vidéo...Et puis consécutivement on peut voir la PS3 et la PS2....Donc je me dis que Sony essaie de communiquer en douce cette fameuse rétro-compatibilitée sur l'ensemble des anciennes consoles.Ce qui pour une dernière console avec lecteur de disque, la rendrait indispensable pour tous les fans de la marque qui ont garder leurs jeux depuis leur première Playstation (pour ma part la PS1).C'est peut-être un gros belive... mais je trouverais assez fou de la part de Sony de faire autant de clins d'oeil sur ses anciennes consoles.Surtout que RetroArch peut faire tourner easy les jeux ps1 et ps2 (sous code X86) et avec le PSNow on peut jouer aux jeux PS3J'imagine qu'ils sont émulés et qu'il n'y a pas une "vraie" PS3 derrière le service cloud de Sony.Enfin l'avenir nous le dira, mais avouez que c'est clairement intrigrant d'avoir mis toutes les consoles dans ce trailer!!