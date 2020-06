Avec plusieurs événements annulés en 2020 suite au COVID-19 comme le Comic-Con et bien d'autres, les studios doivent organiser leurs propres évents et il semblerait que ce sera le cas pour DC Comics.



En effet selon les sources de GWW, il y a des plans pour un événement virtuel qui se déroulera le 22 août sous le nom de "DC FanDome". Au programme des annonces sur les séries, films et jeux vidéo WB Games. Plusieurs acteurs devraient être présents dont le casting de The Batman, Black Adam, The Suicide Squad, Wonder Woman 1984 ou encore Titans, Doom Patrol et Stargirl pour les séries.

En plus de ce tweet qui n'est pas officiel mais qui laisse paraître une date du reveal le 22 aout prochain