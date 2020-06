Salut à tous ! Je publie que très rarement sur ce site mais là...je me devais de faire une petite synthèse sur ma découverte premierement de l'univers PC,et de deux du VR !début Mars,28 ans cadeau d'anniversaire le PS VR,très satisfait mais rapidement frustré par le catalogue famélique que propose le PS VR,un catalogue maigre d'expériences intenses et de qualité.Durant le confinement,je me suis très intéressé à l'univers PC ! Je ne savais meme pas ce qu'était une carte mére limite...ni une ni deux j'achete ce qu'il faut,me renseigne également et je monte mon premier pc et là...Je repense à l'éxpérience VR que je rêvais de pouvoir faire depuis ma découverte du jeu en 2014 sur PS4.Alien Isolation...l'idée m'a à peine effleuré l'esprit que je décide de regarder pour me procurer un oculus rift,je demande à ma copine si je peux revendre le PS VR afin d'investir sur l'oculus,elle valide (Bah c'est la moindre des choses,c’était un cadeau donc je demande) je trouve du coup un Oculus Rift de 2016 avec les manettes "Touch" à 180 Euros d'occasion à un particulier.J'installe le tout ! ainsi que le patch MotherVR pour Alien Isolation et là...je vis pour la première fois dans un jeu vidéo,le mot TERREUR.Tout en découvrant le VR pour quasiment la première fois.Aucun aliasing ou alors très peu comparé à la résolution du PS VR !Immersif à souhait ! Ce qui m'a vraiment mis dedans c'est la qualité du son,alors bon la premiere heure du jeu,ceux qui ont fait le titre savent que c'est plutot détente,on découvre et puis voilà le parfaite organisme arrive et là c'est pipi culotte direct,je suis un fan absolu de ce genre là,j'ai fais tout les jeux du genre Dead Space etc et pourtant je n'avais jamais ressenti une telle angoisse.Le détecteur...bip bip bip,les grognements de l'Alien tout juste sorti d'un conduit,la musique et ces sonorités très Alien 3...bref la VR j'en pensais un peu "ouais c'est pas vraiment encore là,rien ne vaut une manette etc' et bien depuis que j'ai mis le casque sur ce jeu qui n'a meme pas était pensé pour le VR ! J'ai étais un peu bouche bée.Béni soit le mec qui à optimisé le tout pour les casques vr,c'etait à Sega de faire ça,Sega et Creative Assembly devrait lui filer du pognon pour ça !Bref je vous recommande de découvrir la VR autrement que sur le PS VR,c'est vraiment le jour et la nuit.