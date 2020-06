L'injustice raciale est un problème mondial qui touche nos artistes, nos compositeurs, notre peuple et bien sûr la société dans son ensemble. Nous nous opposons à la discrimination partout et nous agirons en conséquence, notre communauté étant pleinement impliquée dans l'utilisation efficace de ces fonds.

Après celui de Sony Corporation pour lutter contre le coronavirus (100 millions de dollars) et celui de Sony Interactive Entertainment pour aider les studios indépendants pendant cette période de coronavirus (10 millions de dollars), Sony Music a annoncé le lancement d'un fonds d'aide de 100 millions de dollars pour soutenir la justice sociale et les initiatives antiracistes dans le monde entier. La société commencera immédiatement à faire des dons à des organisations qui encouragent l'égalité des droits.Toujours chez Sony, Peter Gray, vice-président de Columbia Records, fait partie des cadres de la filiale du groupe japonais qui se sont regroupés pour former The Promotion Coalition, une initiative qui vise à collecter 100.000 dollars via GoFundMe.