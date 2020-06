La 8 ème génération de console va bientôt se terminer pour laisser place à la neuvième gen qui débutera fin 2020 si tout se passe bien. Il est donc temps de passer en revue les 10 plus beaux jeu de cette gen selon moi, donc forcément vous l'aurez compris, c'est subjectif évidemment. Allez, c'est partit !Bien évidemment, je ne compte pas les jeux pas encore sortit vous l'aurez compris, ni les remaster, par contre les remakes oui.Les vidéos peuvent spoiler alors attention !10)Sortit en 2015, la dernière aventure de Batman ma mis une véritable claque graphique ! C'est vraiment magnifique. Les effets de pluies sur les bulding, la modélisation de Batman, et la ville de Ghotam super bien retranscrite, c'est vraiment bluffant visuellement !9)Déjà bluffant avec le 4, c'est véritablement le 5 ème opus qui met une gigantesque gifle sur One X. Les effets de neiges, de verdure, de tempête ect.. le 5 a également des niveaux plus variés que ses prédécesseurs afin de nous en mettre plein la vue, bref, grosse claque graphique ce Gears 5.Ubisoft a mis une grande gifle à tout le monde avec son gigantesque open world égyptien ! Aussi beau que Toutankhamon Loul ! Désert a perte de vue, forêts/marais etc... En plus d'être visuellement superbe, c'est variés et surtout c'est immense ! Quelle claque...7)La saga Metro a toujours été bien réalisé et soigné dans les détails. Donc le dernier opus en date ne déroge pas à la règle. Profitant d'un monde semi-ouvert, Metro offre au joueur des panoramas à tomber par terre, et surtout variés. Décors comme créature sont ultra soigné, et tout les détails liés aux armes par ex sont bluffant de réalisme.6)On le sait, Dice sont des brutasse niveau réalisation et les deux Star Wars ne font pas exception à la règle. Décors incroyablement beau, DA magnifique, effet de couleurs sur les sabres laser ou en core la modélisation des vaisseaux et des personnages force le respect. C'est clairement un des plus beaux jeu de cette génération c'est indéniable !5)On le sait, chaque opus de Uncharted a une réalisation béton, et le 4 est le plus beau de tous ! Ya des décors, c'est limite une photo que tu peux trouver sur Google tellement l'image est nette. Si au début, le jeu est joli mais sans plus, c'est véritablement à Madagascar que la claque se révèle. Jusqu'à enchaîner claque sur claque jusqu'à la fin. Mais le plus impressionnant aussi, c'est le souci du détail apporter à chaque fois, renforçant l'immersion du joueur dans cet univers splendide !4)Le plus beau jeu de course sur cette génération, ni plus ni moins. Et en open world s'il vous plaît ! Forza Horizon 4 est d'une beauté indiscutable, avec ses effets de boues, de pluies, de lumière et de modélisation des voitures etc... Si le 3 est déjà somptueux, le 4 pousse le bouchon encore plus loin et l'effet wouah est constant. On a hâte de voir à quoi va ressembler Horizon 5 !3)Je pouvais pas faire un top 10 sans le mettre. Le dernier né des studios Guérilla Games est un des plus beaux jeu de cette génération. Et la prouesse, c'est que c'est un Open World massif, et variés. Les machines sont bluffante, et certaines sont immenses. Je ne vais pas tergiverser 50 ans vous avez des yeux voyez vous même x)2)Gifle en puissance de la taille d'un Dieu ! Je m'en souviens quand j'avais vu le premier trailer en 2017, j'avais même dit (ça tourne sur PS5 ce bordel c'est pas possible) bref, j'imagine pas ce qu'ils vont faire sur PS5 à ce train là1)Ouaip, le plus beau jeu selon moi actuellement est Red Dead Redemption 2. J'ai jamais vu une neige aussi réalisteOuais, ça va faire débat dans les com je sais mais oublier pas que c'est mon avis et que je détiens pas la vérité absolue forcément. En plus d'être magnifique, c'est en open world et ça tabasse vraiment, surtout sur One X ! C'est le plus beau jeu pour moi actuellement, on verra pour les autres.Ex-aequo avecMais il est pas le seul, je met ex-aequo avec lui Battlefield 1 et 5 (surtout le 5 en fait) Dice sont tellement des brutes c'est dingue, j'arrivais pas à départager les deux. C'est donc tout les deux les plus beaux jeux actuellement,Mention Honorable :Plus beau jeu 2D :Ouais, ya pas débat vraiment, si c'est pas mon Metroidvania préféré, c'est cependant le plus beau, mais genre vraiment c'est magnifique/somptueux/splendide/bluffant/ onirique etc... Tu chiales tellement c'est beau sa mère !!!Aurait pus figurer dans le top :Spider ManRatchet et ClankResident Evil 2 et 3 RemakePlus plein d'autre que j'oublie.Les jeux que je trouve vraiment joli aussi :- Luigi's Mansion 3- Mario Kart 8DK Tropical freezeMario OdysseyLes remaster de Crash et SpyroCrash Bandicoot Nitro FueledFar Cry 5Etc...M'assassiner pas dans les com svp c'est juste mon aviset le votre ça serait quoi du coup ?Les prochaines claques graphiques :- Last of Us 2- Cyberpunk- Ghost of TsushimaEtc...