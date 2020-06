"Nous avons décidé de décaler Night City Wire au 25 juin. Nous avons hâte de partager de nouvelles informations sur Cyberpunk 2077, mais des discussions plus importantes se tiennent en ce moment et nous tenons à ce qu’elles soient entendues. Nous nous dressons de tout cœur contre le racisme, l’intolérance et la violence. Black Lives Matter."



Le Summer Game Festival risque d'avoir d'autres reports.

CD Projekt