Thème du jour :



Les jeux NES



Allez hop, aujourd’hui c’est parti pour un trip rétro-nostalgique ! Famicom, NES ou « Nintendo », nous en avons tous ou presque eu une entre les mains un jour (je vous plains, pauvres millenials qui n’avez jamais pu grandir avec tous ces beaux jeux dégoulinants de pixels aux couleurs crairdes et aux sonorités littéralement d’un autre âge ). Normal, avec presque 62 millions de consoles vendues dans le monde a une époque ou plus personne ne voulait entendre parler du mot « jeu vidéo », celui qui deviendra un des piliers du jeu vidéo japonais et mondial aura, on peut le dire, révolutionné le monde en popularisant le JV dans tous les foyers. Pour ma part, il s’agissait comme beaucoup d’entre vous de ma première console, voire de mon premier contact avec les jeux vidéo.



Musicalement parlant, la console était bien sûr extrêmement limitée, ce qui était à la fois un défaut et une qualité : à l’origine de nombreux « tu peux pas couper le son ? » de parents irrités, les limitations sonores obligeaient en réalité les compositeurs à créer des mélodies simples et entraînantes, qui se mémorisaient facilement. Avec le temps, certains compositeurs ont réussi à maîtriser ou contourner ces limitations pour proposer parfois des musiques extrêmement travaillées et impressionnantes pour la machine. Résultat : nous avons grandi avec ces musiques et sonorités, si bien que loin d’être devenus des bip-bip irritants, elles sont devenues partie intégrante de notre culture musicale et on même donné naissance à un style musical à part entière, utilisé par certains chanteur pop et autres musicos fans de rétro !



Aujourd’hui, faisons donc honneur à notre enfance et à nos premiers émois vidéoludiques. Rendons hommage au son « 8-bit » : Faites chanter la NES !

[url= https://www.youtube.com/watch?v=Xzl99ep0eRg]version réorchestrée[/url]

Cette fois on se cantonne à une seule console, mais cela inclue aussi ses variantes comme le Famicom Disk System, dont le support disquette permettait des sonorités un poil plus élaborées. Bref, tous les jeux sont bons tant qu’ils se jouent sur la vénérable console de Nintendo.C’est un thème évidemment très vaste, et je ne vous cache pas que le but est que tout le monde puisse participer facilement sans se prendre la têteIl est donc tout à fait possible que je redonne ce thème un jour ou l’autre si les gens le souhaitent, et rassurez-vous, vous aurez de toute façon l’occasion de mettre d’autres musiques de jeux NES lors d’autres thèmes.Quoiqu’il en soit, c’est l’occasion aujourd’hui de vous lâcher sur le partage !Voici ce que je propose !Comme je le disais, la NES est pour beaucoup la console des premiers émois vidéoludiques. Mes souvenirs sont bien trop flous malheureusement pour que j’arrive à me souvenir exactement quel a été mon premier jeu, et la balance penche entre le sempiternel Super Mario Bros, et Duck Tales qu’on ne présente plus lui non plus. Je choisi ce dernier pour lui faire une petite place face au jeu culte de Nintendo, dont on parle déjà beaucoup. Je n’ai évidemment pas eu de console tout de suite, et c’est donc chez mes voisins et amis que je découvris pour la première fois le jeu vidéal (sisi, ça se dit). Je suis évidemment tombé sous le charme (alors que les jeux étaient bien durs et frustrants pour un gamin de 3-4 ans !), et plus tard mes suppliques auprès des parents ont fini par marcher : la NES sera ma première console. Le début d’une grande aventure...Outre son gameplay chouette et sa fidèle retranscription de l’univers de la Bande à Picsou, Duck Tales est resté dans les mémoires grâce à sa bande-son très catchy, dont le fameux « The Moon » devenu cultissime et repris dans des centaines de cover Youtube ! Clairement, c’est LA musique qui m’avait marqué à l’époque moi aussi, mais je la mets de côté pour partager mon autre musique favorite du jeu, celle du niveau de l’Himalaya. Une musique joyeuse et entraînante malgré les dangers ambiants du niveau, avec unepour le remake encore plus catchy, qui surpasserai presque l’originale !La NES, c’est évidemment les jeux que tout le monde a eu, et dont tout le monde se souvient... ou qu’on aimerait oublierNon, soyons honnête, Les Schtroumpfs sur NES n’est pas un mauvais jeu, mais comme tous les jeux Infogrames, il était horriblement difficile... Comment vouliez-vous qu’un gamin de 5 ans (moi) qui n‘arrivait même pas à finir Super Mario Bros aille plus loin que le niveau 3 dans ce jeu-ci ?En fait, c’était déjà un miracle si j’arrivais à passer l’infernal niveau 2 de la rivière...Le jeu ne m’a donc pas laissé un souvenir impérissable, sauf pour ses musiques, qui sont en fait excellentes ! Comme pour les jeux Astérix et autres jeux Infogrames, elles sont composées par un certain Alberto Gonzalez qui arrive à tirer parti du chipset sonore de la console pour créer des musiques complexes, ayant bien plus d’ampleur que beaucoup d’autres musiques sur la machine (les jeux Mario en-tête dont la qualité est ailleurs).La musique qui m’aura le plus marqué est celle de, mais je préfère mettre en avant ici celle du fameux niveau 3, tout aussi excellente, pour montrer la variété de l’OST avec une composition bien plus lourde et angoissante qu’on aurait pu l’imaginer pour un univers gentillet comme celui des Schtroumpfs et pour vous partager toute la souffrance que j’ai vécu sur ce niveau... Je crois que je n’avais réussi à atteindre Azrael (à la fin du niveau) qu’une seule fois dans ma jeune vie, et il n’aura littéralement fait qu’une bouchée de moi XDLa NES est une console familiale, c’est donc aussi l’incarnation du jeu à deux ! Je n’ai malheureusement pas le souvenir d’en avoir beaucoup profité, à part pour jouer chacun son tour sur les jeux Mario... Ouais, on a vu plus fun. Et justement, ce jeu Tic & Tac, qu’est-ce qu’il était fun ! Pouvoir jouer à deux en même temps (dans ta face Mario !) et s’entraider avec moult camaraderie pour pouvoir surmonter les obstacles... euh, je veux dire, choper son comparse par surprise et le balancer sans vergogne sur l’ennemi, quel plaisir !C’est aussi un de ces nombreux jeux auxquels on ne pouvait jouer que chez les amis (ah, la bonne époque où on s’incrustait chez les copains car ils avaient plus de jeux que nous !), et c’est pour ça que je n’aurai retenu du jeu que la musique du premier niveau. Ça tombe, elle est entraînante à souhait !La NES a eu un catalogue de jeux faramineux, avec évidemment certains que l’on découvre sur le tard, surtout lorsqu’ils ne sont pas sortis du Japon comme le cas ici présent !Evidemment, après avoir vibré avec les FF sur SNES et Playstation, y compris les remakes des deux premiers sous le nom « Final Fantasy Origins », j’étais très curieux de découvrir ce troisième épisode dont pas grand monde en Occident n’avait parlé jusque-là (avant le remake sorti sur DS). Forcément, j’appréhendais un peu de m’y mettre dans sa version originale, les RPG de l’époque n’étant pas réputés particulièrement accessibles... Et au final, il m’aura mis une bonne claque ! Son ambiance onirique malgré les limitations de la console, cette invitation au voyage, ce rythme constamment renouvelé, avec toujours quelques surprises géniales : sortir de la carte avec l’aéronef, se rendre compte que le monde dans lequel nous évoluions jusqu’ici n’était qu’un « petit » continent flottant, et au même moment découvrir l’immensité de l’océan et la liberté qui s’offre à nous... Un sacré moment de grâce du JV, déjà sur NES !Bien sûr, l’OST envoûtante est pour beaucoup dans la façon dont le jeu m’a marqué. A la fois atypique par rapport aux autres OST de la série (en fait, chacune a une atmosphère qui lui est propre et qui rend le jeu très identifiable par rapport aux autres... une preuve de plus du talent et de la versatilité du maestro Uematsu) et avec une sonorité accrue par rapport aux deux précédents volets (dont j’ai toujours trouvé les compositions d’origine un peu pauvres en terme de sonorité, ce qui ne les empêche pas d’être mémorables), elles sont pour moi parmi les meilleures musiques qu’on puisse entendre sur la console.Je tenais donc à rendre hommage au jeu, à sa musique, et au voyage presque magique qu’il m’a procuré avec le morceau qui est le symbole même de ce voyage : Eternal Wind, thème de la worldmap.Et bien sûr, la NES, c’est aussi et surtout les jeux Nintendo, ceux qui ont assuré le succès de la console, l’image de la marque, et ravi le cœur de millions de joueurs. Dans le lot, difficile de ne pas citer Mario dans cette sélection tant il représente à lui seul la console et son succès, et sans doute le plus gros des souvenirs pour la plupart d’entre-nous. Mon préféré restera le dernier en date, abouti sur tous les plans et étant toujours aujourd’hui une belle leçon de game & level design.Je vous laisse donc avec l’Ending de SMB3, qui me paraît convenir à merveille pour finir cette sélection en beauté !...Hein ? « Il manque des jeux » ? « T’as pas cité Megaman, Castlevania, Zelda... » ? Hé ho, c’est pas mon enfance ça, débrouillez-vous dans les commentaires, hein, ils sont là pour çaS’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bonne fin de week-end et bon jeu !