US NPD SW - Final Fantasy VII : Remake a été le jeu le plus vendu du mois d'avril et devient instantanément le numéro 3 des ventes depuis le début de l'année. Final Fantasy VII : Remake est actuellement le jeu le plus vendu de l'année 2020 sur PlayStation 4.Final Fantasy VII : Remake établit un nouveau record de ventes de la franchises Final Fantasy pour le mois de lancement, à la fois en unités et en dollars. Ces deux records étaient auparavant détenus par Final Fantasy XV, qui a été lancé en décembre 2016.