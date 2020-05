Fortnite. On ne va pas épiloguer là-dessus.Déjà que Kirby avait été repéré dans un des trailer de Fortnite (puis censuré), voilà que des ptits malins ont trouvé dans les codes sources des indications sur Nintendo spécifiquement. Pas de quoi tirer des conclusion... Enfin si qu'en même, c'est Fortnite.Alors, aura-t-on des cosmétiques Nintendo sur la version Switch de Fortnite ? Il n'y a plus qu'à attendre une confirmation ou infirmation. Ça ne me fera pas revenir sur le jeu, ou peut être XD, mais ça sera marrant à voir.

Who likes this ?

posted the 05/21/2020 at 08:07 AM by masharu