Nicholai Genovaef est devenu un mastermind dans le jeu multijoueur Resident Evil REsistance.Si le jeu asymétrique de Capcom souffre depuis la sortie de gros problèmes de connexion (matchmaking, lag, bug de co etc) et de très très très gros problème d'équilibrage entre les survivants et les masterminds, l'huile est dorénavant ajoutée sur le feu, en effet Nicholai est officiellement le mastermind le plus cheater du jeu et comme cela ne suffit pas, son joker également.Son arme ultime n'est d'autres que Nemesis, increvable, rapide comme l'éclair et One shot les survivants au lance-roquettes rendant donc les parties très équilibrées...Voici une petite vidéo de gameplay avec ce dernier pour les curieux :Lien direct de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=3xXsjce7PVc