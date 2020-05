Hier, le trailer du nouveau Paper Mario The Origami King nous a laissé quelques indices plutôt mystérieux. A la fin du dit trailer, Mario enfile un casque de cette bonne vieille Samus Aran de Metroid. Un épisode 2D serait en rumeur depuis un petit moment maintenant avec Mercury Steam au commande... Ça ne peux pas être je pense Metroid Prime 4 car rebooté récemment.

Mais pour les plus curieux ce n'étais pas le seul indice ! A droite, la tête de Donkey Kong est également visible ! Là, par contre c'est un peu moins flagrant et ça peut être qu'une simple référence MAIS :



Un tweet de Sabi en début d'année annoncé le report de Breath of The Willd 2 pour 2021 et qui serait remplacer par un autre gros jeu de Nintendo. Un "jeu avec des pneus". Selon beaucoup de joueurs, ça ne peut pas être Mario Kart 9 car le 8 fonctionne encore très bien, d'autre pense à un remake de Diddy Kong Racing également. Mais la tête de DK est peut être un indice quant à ce gros jeu de fin d'année qui n'est plus Paper Mario donc car maintenant annoncé en juillet. Nintendo ne laisse rien au hasard, rappelons qu'ils avaient teasé Luigi's Mansion 3 dans Smash Bros Ultimate ou encore Mario avec la pastèque qui serait un probable remaster de Mario Sunshine dont les sorties des épisodes 3D remasterisé sont fortement supposés.



Bref, wait and see comme on dit...