bon vu que 10 des 15 studios MS utilisent l'unreal engine et que le crossgen est de mise je me suis attardé sur une question posé par geoff keighley.A 45 min ca donne:donc un jeu ue5 pourra tourner a fond les ballon avec la fidélité voulu sur xsx,ps5,pc et pourra être scaledown sur des machine moins performantes.donc non les jeux xsx ne seront pas bridé graphiquement par la One ,puisqu'il s'agira de penser les jeux pour la xsx et de scaledown pour le hardware de roumain qu'est la one.d'autant plus si les jeux xsx target 4K/60 fpsen revanche sur One s il faudra s'accrocher ,et OUI le bridage se fera coté design,mais ce bridage n'aura lieu que si un design different de ce qui se fait déjà dans les jeux est nécessaire ,mais pas graphique.pour donner une idee :