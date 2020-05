Hello , je vous partage un post très sympa sur notre blog par le vidéaste Lord Paddle, qui a rejoint nos rangs.Salut tout le monde,Avec la sortie de STREETS OF RAGE 4, je m'étais dit qu'il était grand temps de ressortir mon ancienne vidéo sur le tout premier BARE KNUCKLES (aka STREETS OF RAGE) qu'on a posté sur notre chaîne Lord Paddle y a un peu plus d'un an maintenant. On vous présente aujourd'hui le premier titre de cette franchise iconique de Sega, apparue pour la première fois sur Megadrive en 1991 et venue concurrencer à l'origine le FINAL FIGHT de Capcom.