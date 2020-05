Thème du jour :



Enfin dehors !



Demain, c’est la fin du confinement pour les français, et même s’il faut continuer de faire attention et de respecter la distanciation et les gestes barrières (et globalement se dire que la crise est loin d’être passée), nous allons enfin pouvoir sortir en toute bonne conscience ! Je vous propose donc de « fêter » cela en nous partageant mutuellement des thèmes d’extérieur ou quelque chose dans le même esprit, en clair des musiques qui donnent envie de marcher et de prendre un bol d’air frais

...Bon, en vrai, il fait un temps de chien partout en FranceMais gardons espoir, il fera un peu plus beau demain ! J’espère !... T_TC’est bien connu, les OST des jeux Suikoden sont goldées, et on aura sûrement l’occasion d’en revoir souvent dans cette rubrique (je sais qu’il y a quelques amateurs). « Rustling of the Wind » est, de façon assez évidente, une musique que l’on entend en se baladant dans les plaines du jeu, et même si la composition est plutôt simple, elle n’en est pas moins rafraîchissante. J’aurais pu vous mettre l’originale , plus calme, plus relaxante, mais je trouvais la version arrangée plus complète et plus propice à l’évasion ^^Octopath Traveler, comme son nom l’indique, met l’accent sur le voyage, il était donc important que son OST reflète cet état d’esprit. Et force est de reconnaître que c’est très réussi de ce côté (pas forcément sur les autres aspects du jeu...), notamment avec les thèmes des différentes régions, qui sont une vraie incitation à la balade. Celui des Flatlands (Basses plaines en VF) en particulier, avec son ton léger et rafraîchissant, est parfait pour agrémenter une balade ensoleillée.C’est indéniable, Xenoblade Chronicles premier du nom a d’excellentes musiques. Et si pour moi le jeu a tout de même pas mal de défauts (un avis qui ne fait pas l’unanimité, je sais), je dois reconnaître que j’ai été marqué par les musiques entendues en début de jeu. « Colony 9 » est donc le thème que l’on entend en parcourant les plaines autour de la Colonie 9 (sans dec), la ville de départ. Et que dire de cette musique si ce n’est la sensation d’émerveillement et de liberté qu’elle véhicule dès les premiers instants, couplée à la vastitude du terrain de jeu qui nous est offert à peine après avoir commencé l’aventure ? Ça vous donne pas envie de sortir, ça ?J’en met une dernière pour la route, et ce sera Skies of Arcadia à l’honneur ! Un peu pour rattraper mes manquements de la semaine dernière d’ailleurs... (ne pas mettre Skies of Arcadia pour le thème des pirates ? Quelle hérésie !)Pour le coup plus question de balade à pied mais en navire volant cette fois, avec le thème du vaisseau des Pirates bleus, que l’on entend lors de nos premiers déplacements dans le monde d’Arcadia en début de jeu. Un thème léger, plutôt discret au départ mais qui s’intensifie vite pour nous faire ressentir cette sensation d’aventure. C’est aussi un de mes thèmes préférés tout JV confondu, qui m’a toujours donné furieusement envie de lever les voiles et d’explorer le vaste monde (même si bon, à vélo, c’est quand même moins grandiose...).Voilà, j’attends vos partages de musique d’extérieur, histoire de se donner envie de marcher ! (même sous la pluie !)Et s’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste !Sur ce, bon jeu à tous et toutes