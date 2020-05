Bonsoir gamekyo,Depuis une semaine, je suis sur FF 8, j'ai profités des promos pour me l'acheter (sur PStore seulement). Et franchement, j'arrive plus à lacher la manette des mains.Le système de vol des magies + G-Forces est vraiment bien foutus et très original, çà change des autres RPGs.Ce jeu est clairement dans le haut du panier côté FF. Un très bon jeu, je le conseille fortement.