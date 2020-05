Nous avons le sentiment que Mark Cerny est un génie, a-t-il affirmé. J'ai l'impression que la console a été conçue pour les développeurs. Nous sommes vraiment ravis du Zen 2, c'est un processeur qui nous permettra de faire de choses qui n'étaient pas possibles sur PS4.



Il y a également la description du Tempest Engine qui nous a fait pousser un cri de joie comme si nous étions des gamins. Avec la PS5, l'ambiance sonore que nous allons être en mesure de proposer aux joueurs sera tout simplement révolutionnaire.



Avec Quantum Error, notre but est d'atteindre les 60fps, même sur PS4, a-t-il confié. Compte tenu des specs de la PS5, on pense qu'il est possible d'atteindre ce framerate en 4K. C'est sur cette console que l'on se focalise en priorité, et nous ferons ensuite les optimisations nécessaires sur PS4. Nous sommes ouverts à une exclusivité temporaire ou totale."



Les développeurs du petit studio TeamKill ont accordé une interview au Playstation Officiel Magazine UK, et n'ont pas été avare en superlatif concernant la future console de Sony, ils ont mis en valeur le processeur ainsi que le nouveau moteur audio (Tempest Engine).Voici leurs propos: