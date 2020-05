Yop les aminches,Aujourd'hui, puisqu'il parait que le 4 mai, c'est la journée officielle de(parce que le jeu de mots, tu vois), je me sens obligé de vous parler d'un truc que j'ai découvert il y a quelques années et qui, quand on est fan, s'avère vachement intéressant.En fait, ce que je ne savais pas avant il y a peu, c'est que le (re)montage des films Star Wars est limite une passion pour certains, qui voient en chaque nouvelle sortie une forme de "source material" pour produire leur propre version.Le site, par exemple, est un forum dans lequel tout le monde joue à ce petit jeu, ou presque. C'est également sur ces pages que l'on peut trouver des infos - ainsi que des liens - vers les fameuses versionsqui consistent à retrouver(donc sans les ajouts des éditions spéciales, genre "Han shot second", mais, par exemple avec des bouts issus de la version laserdiscs, d'autres passages tirés de tel dvd, d'autres de copies pirates etc... Et c'est franchement pas mal.Mais y'a aussi des mecs qui jouent à remonter tout le truc pour l'améliorer, notammentOn peut y voir des trucs super intéressants, par exemple, un mec a posté une scène du VIII qu'il avait remontée, à savoir la fameuse scène qui avait fait bondir beaucoup de monde dans laquelle Holdo balance un vaisseau amiral en vitesse lumière contre un autre vaisseau. Effet très joli dans le film, mais qui a soulevé un nombre desidérant auprès des fans. Ben oui, parce que tout d'un coup, ça redéfinit un peu toutes les batailles de Star wars, quoi.Mais bref ! Pour s'amuser, le mec a viré Holdo et a fait en sorte que ce soit... Luke qui fout tout ce bordel, en direct depuis sa planète !!Alors oui, c'est complètement pété, et c'est encore brouillon au niveau raccord (c'était juste une idée qu'il a lancée comme ça) mais c'est sacrément fun à voir ! Jugez plutôt, faut aller là :et saisir "Luke" en mot de passe. Franchement super fun à voir !Mais je veux surtout vous parler ici du boulot complètement ouf fait par un mec se faisant appeler. Ce mec est juste fou.Je l'ai découvert avec un montage complètement dingue du Star Wars original (le IV donc) qu'il a appelé, et dans lequel il commence le film par un montage cut de la bataille finale de Rogue One ! S'en suit du Vador qui tatane, avant de laisser partir le classique que l'on connaît... franchement c'est super efficace à regarder ! D'autant plus quand on voit que le mec s'est autorisé par la suite à "corriger" un nombre incalculable de plan (Han shot first, bordel !), allant même jusqu'à inclure le duel Vador - Obi-Wan de SC38, une espèce de remake de fan de ce combat qui avait fait beaucoup parler de lui. Là, le fight est remonté pour se caler complètement avec le film, et il remplace donc carrément l'ancien fight vieillot (que j'aime pourtant tellement, nostalgie oblige). C'est juste ouf, à voir !Mais ce n'est pas tout ! Dans ses derniers projet, l'homme a essayé de "corriger" la postlogie Disney (comme je l'écrivais plus haut) avec notamment un remontage dingue du très clivant, qu'il a sobrement intitulé. Au programme, on a, entre autre :- Toutes les blagues de Johnson sont virées : Poe ne déconne plus sur la maman de Hux, Luke ne jette plus le sabre (Rey le rencontre directement dans sa hutte) ou ne titille plus Rey avec un brin d'herbe quand il lui explique la force.- Toute la partie Rose - Finn est dégagée. Le montage du film se concentre uniquement sur les Jedi. Plus de planète Casino à la c..., plus de gamins esclaves, etc. Plus de gosse au balai, à la fin, d'ailleurs.- Luke ne s'est plus "coupé de la force" :(et c'est vachement bien fait) et- D'ailleurs son sabre pour le combat final est... vert, bordel !! Et ça, c'est trop cool.- Le passage avec Snoke qui a tant fait parler est conservé, mais remonté pour devenir une vraie surprise (plus moyen de s'y attendre si on découvre le film avec ce montage). Beaucoup plus efficace ainsi.- Les gardes prétoriens ont des put... de sabre-laser ! Ben oui, parce que le VIII restait un des seuls films canoniques à ne pas avoir de fight de sabre laser à proprement parler ! C'est réparé !Et plein d'autres petits détails comme ça. Et franchement, c'est super bien fait.Et voilà pas qu'il a récidivé avec le IX, qui s'appelle maintenant...! ben vous savez quoi ? Sa version marche mille fois mieux que celle vue en salles ! Pourquoi ?- Nouveau texte d'introduction, complètement différent (plus de "Les morts parlent !" oh my god ce texte), qui explique très clairement que des fanatiques Sith ont réussi à ressusciter Palpatine à partir d'un corps cloné bien mal en point.- Des tas de blagues sont dégagées, comme avant "Ils volent maintenant ? Ils volent maintenant ! Ils volent... mais ta gueule putain)- Mais surtout, et ça, pour moi, c'est du caviar : le combat final est remonté, nouvelles musiques, apparition des force ghosts d'Anakin, Obi-Wan, Luke et Yoda pour aider Rey !!!- Et d'ailleurs, tout à la fin... plus de vieille meuf sur Tatooine, plus de sabre jaune, plus de Rey "Skywalker"... mais les fantômes d'Anakin et de Ben (mais oui, bordel !) sont présent aux côtés de Luke et Leia. Et c'est tellement normal, putain. C'est juste scandaleux que ce soit à un fan de s'en occuper.- Bonus : pas de meufs qui s'embrassent à la fin ! Non pas que le mec soit anti LGBT, mais c'est juste que le truc faisait carrément, mais carrément trop forcé. Donc, out !Alors, ça ne changera pas pour autant la révélation WTF des origines de Rey (truc pondu en deux-deux par des scénaristes qui semblent avoir tiré au sort entre les théories qui s'offraient à eux) - même si je précise qu'apparemment il y a des monteurs qui essaient de dégager ça du film - mais franchement,Je vous encourage à aller faire un tour sur son site https://www.forceghostrecon.com , il vous faudra faire une demande pour obtenir un mot de passe, mais le mec répond très vite.A savoir qu'on est clairement dans du délire de fan, hein, le mec précise à chaque fois qu'il faut posséder les films en Dvd ou autre pour télécharger ses versions (ce qui est évidemment mon cas, et je compte bien acheter le bluray 3D - oui 3D - du IX au mois de juin).Mais franchement, quand on est fan, c'est vraiment cool, ce genre d'initiatives.May the 4th... etc, etc !!