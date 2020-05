plus

RE 3R, m'a rendu fou, c'est douloureux du début jusqu'à la fin, sans le moindre répit.

Je n'en peuxde bouffer de la merde pareil (que ce soit JV, film, série..) où ou nous respecte pas en tant que consommateur avec des productions où le grand spectacle décérébré prend systématiquement le pas sur un minimum de cohérence et de justesse dans la mise en scène et la narration.Alors je suis désolé par avance si je vous froisse, pardon toi joueur qui kiffe ta race sur ce genre de prod, c'est peut être moi qui devient chèvre mais ça me parait quand même dingue que l'on puisse nous ressortir inlassablement des trucs pareil décennie après décennie et qu'une grosse partie de la presse (joueurs?) s'en réjouissent (80 sur meta c'est chaud chaud hein?).Je me dis qu'on a pas fini de nous prendre pour des...C'est pas parce qu’on est face à un jeu vidéo qu'on doit avoir des exigences scénaristiques aux ras des pâquerettes, si RE3 Remake avait été un film, il serait au panthéon des plus gros navets.Je vais illustrer mon propos en parlant seulement de l'intro (façon tout le reste du jeu est aussi nul à iech),(A lire évidemment en parallèle avec la vidéo)- Jill reçoit un appel de Brad lui demandant de quitter les lieux TOUT DE SUITE, le grand classique puisque la nano seconde d’après The Monster (6 TFLOPS) explose le mur porteur de son appart' avec elle juste derrière, too bad...- Pas le temps de respirer, elle se prend un bon coup de latte dans les côtes, et malgré quelques bastos qu'elle lui renvoie dans sa face de choux fleur, on assiste impuissant au End game le plus rapide de l'histoire du JV (The Order 1886 est bien niqué là) quand il soulève Jill de terre comme une mouche et lui explose le cra....- ben non.... ce couillon, il la jette "tendrement" au sol... puis elle se faufile et s'échappe malgré ses multi-luxations et os brisés.- C'est alors que Jill super flic, guidée par un instinct de survie inébranlable lui dit "hey fuckhead, tu viens d'exploser mon appart', mais si je te claque ma porte au nez, avec mes 30kg tout mouillé derrière, même pas cap t'arrives à me faire bouger"... moment crédible puissance 1000 ! J'aurais carrément tenté la même! Elle a posé les boulliches sur la table.- Forcement un peu troublé, il perd de sa poigne, on est pas passé loin du 2eme End Game et Jill incrustée comme nouveau papier peint.- La miss arrête alors de le challenger et s'enfuit, et là.. fuckhead a compris qu'elle se foutait de sa gueule, il explose la porte et l'envoie au travers du couloir plus vite que la vitesse de la lumière (nouveau record validé par Guinness.. pas la biere hein). 3eme End Game en fait, mais vu c'est allé trop vite pour nos yeux sobres ça continue.- Jill tente de mettre des obstacles sur son chemin, perspicace et tenace la petite, le coup de faire tomber l’armoire c'est super bien ouej (!!!), mais la débandade continue pour elle, elle tente de s'échapper du lieu mais à chaque fois fuckhead se fait parachuter devant elle (cela s'appelle le "Syndrome Arya Stark Saison 8 episode 3" aka #monscriptestnulachieretjevousemmerde).- Action frénétique, Jill lui coupe juste à temps le zob (End Game 4), puis se fait chopper à nouveau d'une forte poigne sa pretty face (End Game 5), enfin, fuckhead se découvre une passion pour l’élagage en utilisant un bout de plafond comme une sorte de taille-haie plutôt que de le balancer sur notre Jill national. Pas très académique mais original! +1 pour le style. (End Game 6)- Finalement Jill s'en sort "miraculeusement" et retrouve Brad! Fiou mais que d'EMOOOOTION!!!! J'ai eu tres tres chaud là!!! J'étais à fond dedans!- Hey mais ce Brad je me dis "il a vraiment une bonne tronche de cake quand meme, le genre de bon gars qui va crever rapid....... Wait? Crap! Shit!"Je vous laisse découvrir la délicieuse suite par vous même... C'était 6h de bonheurAu moment de faire le bilan, juger RE 3 Remake c'est la tristesse, c'est nul nul nul (non je ne me suis pas fait pas hacker mon compte par Momo et non je ne vais pas péter ma TV, je peux palper une certaine deception) c'est un peu comme juger Game of Thrones comme si seulement la 8eme saison avait existé (et un peu la 7 aussi, et un ptit peu la 6 aussi), ou comme si TLoU s'était limité à son dernier chapitre #unbreakable.+ techniquement impressionnant le 4k/60fps fait son petit effet aussi+ gameplay solide+ bon effort niveau config sur pc+ tres court 5-6h dont 1h30 de cinematique *soulagement*- remake paresseux charcuté de partout- meme michael bay il aurait pas osé cette mise en scene- autant de clichés que quand tu reviens de vacances- on dirait quand meme un peu Jill mais Deloin non?