Thème du jour :

Les pirates



Hardi moussaillons ! Les pirates, y’en a dans tous les jeux. Un cache-œil, une jambe de bois, et surtout une bonne pétoire. Un pirate, ça pille, ça tue, et pis ça amasse des trésors aussi. Mais surtout, un pirate, ça aime la mer. Sans ça, c’est pas un bon pirate. Hein ? T’sais déjà c’est quoi un pirate ? Alors va m’chercher une musique de pirate, et plus vite que ça ! Quoi ? T’sais pas quoi mettre ? Bah tu mets une musique de jeu où y’a des pirates, morbleu ! Ou au pire, une musique de niveau où y’a un pirate, même si le jeu n’a rien à voir. Ou une gigue de pirate, je sais pas moi. Mais trouve un truc, sinon tu sais ce qui t’attends... Un joli p’tit bain avec les requins, har har harrr !

Hiii non, pitié, pas les requins !... Hum, bref, voici ma petite sélection ! ^^Titre : Main ThemeJeu : Donkey Kong Country 2Composé par : David WisePour son second opus, Rare décide d’emmener les Kong sur l’île de King K. Rool, et pour mieux les accueillir comme il se doit, tous les Kremlins se griment en pirates !Le main theme (alias l’écran-titre) retranscrit à merveille cette atmosphère de piraterie. Peut-être grâce à sa petite ressemblance avec le thème principal du film Hook sorti quelques années avant...Titre : Pirates Ahoy !Jeu : Final Fantasy VComposé par : Nobuo UematsuLes pirates ont fait partie de l’univers de Final Fantasy dès le premier opus, car après tout, point de fantaisie sans pirates ! Mais il faudra attendre FFV pour que ces derniers prennent une certaine importance, et aient droit à un thème propre. Par extension, c’est aussi le thème de Faris, jeune femme devenue capitaine des pirates par la force des choses. Sans être le meilleur thème du jeu ni même de la série, c’est une composition simple inspirée des supposées « gigues pirates », et il faut dire que sieur Uematsu a bien réussi son coup pour évoquer en quelques notes nos fiers flibustiers.J’ai trouvé aussi une version orchestrale plutôt sympa.Titre : PiratesJeu : The Legend of Zelda - Wind WakerComposé par : Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo (un des quatre, mais je sais pas quiForcément, un jeu où Link doit parcourir les mers sur son navire, il fallait bien entendu y ajouter des pirates ! Mais ce thème, loin d’évoquer la férocité des corsaires, se veut plutôt lourd et pataud, et du coup un peu comique. Normal après tout, ces pirates sont quasi-inoffensifs et ont le cœur sur la main. Peut-être parce qu’ils sont dirigés par l’impétueuse Terra, dont on se gardera bien de révéler la véritable identité (comme si c’était pas assez obvious). Quoiqu’il en soit, le thème fonctionne à merveille, et grâce à lui on s’attache vite à cette bande de joyeux drilles !En voici d’ailleurs une très chouette cover live !A vous de partager vos musiques de pirates préférées !J’ai une liste de thèmes en tête avec largement de quoi tenir un ou deux ans, mais si vous avez d’autres thèmes à suggérer, n’hésitez pas, je les rajouterai à ma liste !A la semaine prochaine et bon jeu !