Sans crier gare une mise à jour de la version PC et PS4 ajoute les fonctionnalités inédites du jeu propre à la version Switch Xbox One.

Au menu vous aurez désormais la possibilité de changer de job à volonté, recommencer une "vrai" New Game + et enfin de prédéfinir 3 liste de gambit pour vos personnages...



Enfin Denuvo à enfin été retirer sur la version PC du jeu.



https://www.google.com/amp/s/www.gamekult.com/actualite/final-fantasy-xii-une-mise-a-jour-sur-ps4-et-pc-pour-la-reinitialisation-des-jobs-3050827319.amp.html