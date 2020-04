Bonjour à tous



Dans la vidéo il y a un insider Shpeshal_Ed quand je me suis renseigné sur reddit qui est cette personne.



"shpeshal_ed is legit as far as i know, he leaked the horizon zero dawn coming to PC a long time ago."



La vidéo est intéressante même si on doit prendre de grosse pincette.



Il donne sont avis sur les rumeurs de 4chan

On apprend que les 5 jeux first party de la PS5 sont déjà prêt.

Halo pourrait avoir un multi F2P



Et encore énormément de choses que je vous laisse découvrir.