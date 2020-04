Salut à tous, je voulais savoir votre Top 10 des meilleurs Pixars, il y en a pas mal mais il y en a qui sortent du lot, tu peux les regarder 10 fois sans te lasser, certains films ou on a pleurer. On ne compte pas les suites sortis.

On fait remonter les souvenirs de notre enfance.



Voici mon Top :

10. Rebelle

9. Coco

8. Cars

7. Vice Versa

6. Là haut

5.Ratatouille

4. Monstre et Cie

3. Le monde de Nemo

2. Toy story

1.Les indestructibles



Pixar va encore nous faire pleurer avec le prochain Pixar qui s'annonce démentielle, le prochain film "Soul" va marquer les esprits même si le film "En avant" était vachement bien.