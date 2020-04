bonjour/soir les gens

En regardant le test de Ex Serv sur Final Fantasy Remake,ci-dessous:



Une question m'est revenue.Les personnes qui n'ont jamais jouer au Final Fantasy 7 et qui découvre ce jeu via ce remake.

Quel est votre avis dessus,

Vus que le côté nostalgique ne rentre pas en compte dans votre cas.Quel est le sentiment sur le jeu pour un "nouveau venu"dans cette univers?

Bien sur,éviter tout spoiles,surtout ne rien dévoiler sur le dernier chapitre,merci.