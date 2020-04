Nacon Revolution

Razer Raiju

Bon voilà depuis le confinement j'ai du prêter ma One X à mon frère, il lui fallait un truc pour calmé ces 4 gosses et j'ai donc décidé de rallumer ma PS4 pour faire les quelques jeux que je dois faire dessus. Là je suis sur God of War (une baffe énorme au passage) mais le problème c'est que le pad PS4 j'en peux plus, vraiment ces sticks sont bien trop mal placé et faire de longue sessions avec c'est juste atroce donc je voudrais une manette du style de la One et j'hésite entre une Nacon Revolution et une Razer Raiju.La Razer est moins cher mais j’entends beaucoup de mal de cette manette quelqu'un peu confirmer. Sinon est ce que vaux le coup de mettre un peu plus pour la Nacon???