Ce qui le placerait à la 3 ème place des exclu PS4. Exclu de tempo de 1 ans.Ce sont des estimations du nombre de joueurs basées sur des données de millions de comptes PSN, mais les données ne couvrent pas la base utilisateur entière et doivent donc être considérées comme une estimation et non comme un fait, également JOUEURS = / = VENTES, bien qu'au lancement, il est probable que le nombre de joueurs et les ventes s'alignent étroitement les uns sur les autres. La raison pour laquelle l'auteur de cette news poste cela est que Gamstat est basé sur des données légitimes du PSN, contrairement à d'autres sites Web (Ce sont également ceux qui ont divulgué Resident Evil 3 Remake qui apparaît sur PSN).Passons maintenant aux chiffres :Avec ces chiffres, FFVII Remake est actuellement deux fois plus rapide que Final Fantasy XV (sur PS4) à la même période et compte 500 000 joueurs de plus que Kingdom Hearts 3 (sur PS4) en même temps.Final Fantasy VII Remake a le troisième plus grand nombre de joueurs pour la période de suivi de 3 jours pour les exclusivités PS4, seulement derrière God of War (2.4M) et Spider-Man (3M) .Il convient également de mentionner que le jeu a été vendu en quantité physique apparemment extrêmement limitée dans de nombreux endroits, ce qui pourrait avoir nui aux ventes potentielles au lancement.Par régions: