Multi machines

Vu que les 2 extensions étaient comprises dans la compilation j'en ai profité pour les faire. Au début je voulais les comprendre dans mon avis sur Bioshock Infinite mais vu qu'il y a quand même quelques points de différences j'ai préféré le faire à part. Je ne reprendrai donc pas tout les points évoqués hier sur le jeu de base, mais il s'agit plus d'un complément de test. C'est parti.+ Retrouver Rapture, quel plaisir. Cette ambiance sous marine unique couplé aux années folles miam.+ Le passage dans Paris au début de la partie 2 absolument somptueux. J'étais sur le cul.+ On y découvre l'univers avant que tout ne dégénère et ne soit envahi de Chrosomes.+ La patte graphique bien présente et toujours aussi extra.+ La bande son absolument divine.+ La durée de vie agréable pour des extensions (comptez 8h pour les deux je pense). La première extension est dans la lignée des précédents jeux, la seconde, avec Elizabeth, est plus orientée infiltration.+ L'histoire complète de façon intelligente le scénario de Bioshock Infinite, mais aussi des 2 premiers volets ...- ... Par contre clairement, plus qu'un ajout, ces extensions sont une pièce maîtresse pour comprendre le lien entre le premier Bioshock et le Infinite (dont la fin n'est qu'une base pour les extensions). Du coup je trouve ça dégueulasse de les avoir mis en extension à l'époque. En gros tu achetais ton jeu mais pour avoir la fin complète tu n'avais plus qu'à raquer quelques dizaines d'euros en plus !! Pour la compile le problème ne se pose pas puisqu'elles sont d'office dedans.- Des bug débiles vous bloquant la partie !!! Par exemple dans la partie 1, impossible de retourner au 2ème étage du pavillon, la porte tourne dans le vide indéfiniment quand je l'active, et celle par laquelle je suis arrivée devient inactive, résultat impossible de sortir de la pièce et obligé de retourner au dernier point de contrôle par la sauvegarde. J'ai tenté 2 fois et ça m'a refait le même coup !! Dans la partie 2 j'ai eu un voxophone sur la fin qui a disparu de l'inventaire m'empêchant de retrouver les codes !! La honte.- D'autres bugs concernant le ramassage des armes dans l’extension 1. Pour qui pourquoi, impossible de ramasser les armes la plupart du temps. Vous pouvez en changer quand vous en trouvez de nouvelles mais après il est quasi impossible de les reprendre (du coup j'ai fais le furtif pour les dégommer dans le dos au coup de crosse quand j'étais limite en munitions). Par exemple le Big Daddy à la fin de la première extension, j'ai du quasi entièrement me le faire au coup de crosse car mes armes n'avaient plus de munitions et impossible de ramasser celles qui étaient dispersées dans le niveau. La partie 2 ne m'a par contre pas posé de soucis à ce niveau.- Des ralentissements à foison. C'est limite insupportable par moments et inadmissible pour un tel portage de jeu, à croire que les mecs ne l'ont même pas testé. Dans certaines zones ça ralentissait dès que je tournais la caméra !!! Imbuvable, surtout pour un portage de la gen précédente sur Xbox One X. Le pire pour le gameplay c'est dans la partie 2 : Par moments vous avancez doucement derrière les éléments de décor pour ne pas vous faire repérer, vous vous retrouvez avec des saccades de la mort voir des micro freezes quand vous commencez à tourner, et en 1 sec vous ne savez plus où vous êtes rendus voir parfois vous vous retrouvez là où il ne faut pas ce qui alerte tout le monde. Un vrai calvaire !!! Même la petite cinématique (que l'on ne peut pas sauter) quand on meurt avec Elizabeth dans la partie 2 rame à mort !!- Le personnage qui ralentit on ne sait pourquoi pendant certaines fusillades dans la partie 1. En fait quand vous vous mettez en mode viseur, le personnage est plus lent, ça c'est une chose. Mais parfois en plein combat, vous essayez d'aller vous planquer, et sans savoir pourquoi votre perso se met à marcher touuuuuuut doucement comme s'il était en mode viseur, sauf qu'il ne l'est pas. Résultat, il m'est arrivé de mourir plusieurs fois à cause de ça et donc de perdre de l'argent (oui mourir vous fait perdre de la thune) qui ne coule déjà pas à flot !!!Au final je suis assez partagé sur ces extensions. Autant l'intérêt scénaristique, sans compter le fait de retourner à Rapture à un moment différent, sont un vrai plus, autant l'accumulation de bugs et de tares techniques sont un frein pour avancer quelle que soit la partie (surtout vers la fin des extensions ça devient un vrai bordel). C'est un véritable gâchis en réalité car si le studio avait passé un peu plus de temps à fignoler sa copie, ce serait un vrai régal à faire mais là ... le plaisir est en partie flingué. N'oublions pas non plus qu'à l'époque où c'est sorti, il fallait payer en plus pour avoir ces extensions qui constituent la véritable explication qui lie Bioshock Infinite au premier volet ,et on se dit que là on est dans le foutage de gueule.A faire quand même (surtout si vous avez la version complète du jeu extensions comprises) car l'intérêt est réel, mais vous êtes prévenus (pour la version One X en tout cas). Perso avec les ralentissements ça m'a gonflé à la fin de la partie 1, et j'ai failli lâcher la partie 2 avant d'en voir le bout