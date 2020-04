je suis le gars depuis quelques temps et en terme d'animations il est grave bon en plus d'avoir de très beaux persos. là il semble faire un boss dragon et bordel qu'il est classe avec pas mal de patern.







stream finit mais je laisse l'article puisque vous pouvez voir ses vidéos en replay histoire de voir son superbe boulot.



sinon j'ai rajouté un autre streamer qui fais du lourd lui aussi.